Украина получит собственный военный корвет: строительство уже началось
Источник:Офис Президента
На вооружении у украинских военных появится собственный боевой корвет. Военно-морские силы могут получить новое судно в течение ближайших 4 лет.
Это анонсировал украинский президент Владимир Зеленский во время торжеств ко Дню ВМС Украины. 4 июля он прибыл с официальным визитом в Одессу.
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Что рассказал Зеленский
Глава государства подчеркнул, в частности, что турецкие партнеры активно поддерживают развитие корабельного состава Военно-Морских сил Украины.
Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции. Он будет достроен в Украине до конца 2023,
– заверил Зеленский.
Именно закупка и строительство ракетных катеров и корветов является одним из основных направлений, которые планируют развивать в ВМС в 2021 году. Об этом ранее рассказал контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Как используют корветы
Источник: "Википедия"
- Корвет – это один из классов современных боевых кораблей. Основные боевые единицы прибрежной зоны. Действуют преимущественно в полосе господства в воздухе своей авиации.
- Основное назначение корветов – противолодочная оборона корабельных соединений и конвоев, а также военно-морских баз и портов.
- Учитывая развитие ракетного оружия, корветы начали оснащать пусковыми установками управляемого ракетного оружия. Впоследствии вооружение дополнили легким вертолетом.