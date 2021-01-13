В Борисполе бригада транспортной авиации осуществила первые в 2021 году командирские полеты с одним выключенным двигателем.

Главной целью испытаний является подготовка летного состава к выполнению полетов с одним выключенным и задросельованым двигателем, сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

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Почему это важно?

Прежде всего, подобные учебно-тренировочные полеты дают возможность проверить навыки пилотирования руководящего состава авиационной бригады. Следовательно, сегодня экипажи самолетов и вертолетов состоят исключительно из высококлассных специалистов – летчиков 1 класса, мастеров и инструкторов. Кроме того, к полетам привлечены командиры наземных подразделений, а также начальники соответствующих служб и групп. Во время следующих полетов командиры проведут поэтапные проверки всего летного состава бригады.

Отмечается, что для бригады самолетов Ан-26 эта летная смена стала первой после длительного перерыва. Напомним, полеты были остановлены после катастрофы в Чугуеве в сентябре 2020 года. На Киевщине практиковали полеты с выключенными двигателями: фото