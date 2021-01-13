На Киевщине практиковали полеты с выключенными двигателями: подробности
В Борисполе бригада транспортной авиации осуществила первые в 2021 году командирские полеты с одним выключенным двигателем.
Главной целью испытаний является подготовка летного состава к выполнению полетов с одним выключенным и задросельованым двигателем, сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.
Примечательно: В Запорожье испытали вертолеты с украинскими лопастями: видео
Почему это важно?
Прежде всего, подобные учебно-тренировочные полеты дают возможность проверить навыки пилотирования руководящего состава авиационной бригады. Следовательно, сегодня экипажи самолетов и вертолетов состоят исключительно из высококлассных специалистов – летчиков 1 класса, мастеров и инструкторов. Кроме того, к полетам привлечены командиры наземных подразделений, а также начальники соответствующих служб и групп. Во время следующих полетов командиры проведут поэтапные проверки всего летного состава бригады.
Поделиться новостью