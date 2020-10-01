Представители IKEA объявили, что компания прекратит продавать щелочные батарейки до октября 2021 года. Следовательно всемирная корпорация хочет на собственном примере показать, что спасение планеты – касается всех и каждого.

IKEA хочет призвать своих клиентов отказаться от одноразовых батареек, зато выбрать действенную альтернативу – многоразовые батарейки-аккумуляторы, которые можно заряжать. Специалисты уверяют, что в отличие от обычных щелочных батареек, аккумуляторные – гораздо экологичнее, пишет USA Today.

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Простые подсчеты

Компания IKEA с сентября 2018 по август 2019 продала около 300 млн одноразовых батареек по всему миру. Представим, что все клиенты сети отказались от щелочных батареек в пользу аккумуляторных и подзаряжали их всего 50 раз – объем мировых отходов можно было бы сократить на 5 тыс. тонн в год.

Менеджер IKEA Эмили Кнестер убеждена, что покупатели, которым необходимо часто использовать батарейки, также получат свою выгоду, если заменят их на аккумуляторы. Более того, со временем можно добиться значительной экономии. Это благоприятно скажется и на окружающей среде, и на кошельках самих покупателей.