Инновационный канадский электрокар получит название Spiritus. Его планируют выпустить на рынок уже в 2023 году.

Читайте также Создали сайт, который считает убытки от твитов Илона Маска для рынка криптовалют

Как объяснили разработчики, он будет оснащен "ведущим графическим процессором в области, учитывая соотношение цены и прибыль от майнинга".

Daymak Spiritus – первый автомобиль в истории с оборудованием для майнинга и технологией криптовалют, запрограммированной в пользовательском интерфейсе,

– отметили в компании.

И добавили, что вместе с электромобилем Spiritus покупатель получит оборудование для майнинга Daymak Nebula, криптокошелёк Nebula и возможности солнечной зарядки.

В Daymak подчеркнули, что Spiritus не будет обесцениваться, пока стоит в гараже. Ведь в течение этого времени будет приносить своему владельцу прибыль.

Заметим, что предварительно заказать Spiritus можно уже сейчас. С 1 июня 2021 Daymak принимает предоплату в биткойнах, Ethereum и Dogecoin.

Интересно! Ранее крипто-майнер Саймон Брайн установил в своем BMW i8 оборудования для майнинга. Тогда его машина могла приносить в 122 000 долларов ежегодной прибыли.