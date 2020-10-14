Американские ученые разработали сенсор, который можно напечатать непосредственно на коже человека. Он поможет отслеживать температуру тела, а также уровень кислорода в крови.

Чтобы избавиться от сенсора, будет достаточно просто смыть его горячей водой, сообщает New Atlas.

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Ученые заверили, что устройство – абсолютно безопасное для организма. Это особенно важно для людей с чувствительной кожей, в частности – детей и представителей старшего поколения.

Сенсор – экологический, он подвергается переработке. Ведь удаление не повреждает его. Устройство может быть полезным и не будет дополнительным бременем для людей или окружающей среды,

– подчеркнул Хуанию Чен, руководитель исследования.

Разработчики продолжают работу над совершенствованием устройства. Они намерены в будущем использовать его и для отслеживания конкретных симптомов, например – COVID-19.



Сенсор, который можно печатать на коже / Фото Penn State University

Как работает сенсор

Для изготовления устройства ученые создали смесь, в которую входит поливиниловый спирт и карбонат кальция – они есть в скорлупе куриных яиц, а также масках для очистки лица.

Смесь нужно при комнатной температуре нанести на тело, она сглаживает кожу. Далее – можно печатать тонкий слой металлических узоров, после чего надо подсушить его. При этом, человек не будет чувствовать боли.

Интересно! Разработчики устройства работают в Университете штата Пенсильвания, это государственное американское учебное заведение. Его считают одним из 15 лучших государственных университетов США. Ежегодно он открывает двери для более 44 000 студентов.