Новое исследование Национального института стандартов и технологий (NIST) убедительно демонстрирует, что маски для лица с клапанами выдоха не эффективны в борьбе с распространением COVID-19.

Бесспорно, в эпоху коронавируса маска является жизненно важным инструментом для предотвращения заражения COVID-19 и замедления распространения вирусов. Пока специалисты исследуют, какие материалы в масках для лица является наиболее качественными и эффективными, другие эксперты предполагают, что нам нужно избегать определенных видов защитных масок, сообщает New Atlas.

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Клапанные маски – малоэффективны

Инженер NIST Мэтью Стеймейтс решил наглядно проиллюстрировать, как эти виды масок могут распространять дыхательные капли в окружающей среде.

Я не ношу маску, чтобы защитить себя. Я ношу ее, чтобы защитить других, потому что я могу переносить болезнь бессимптомно и распространять вирус, даже не подозревая об этом. Но если я ношу маску с клапаном, я ничем не помогу, – отмечает он.

В последних экспериментах, опубликованных в журнале Physics of Fluids, Мэтью Стеймейтс использует два метода визуализации потока, чтобы продемонстрировать, как такие маски позволяют воздуху, который мы выдыхаем, распространяться в окружающей среде. В двух видеороликах он демонстрирует, почему эти маски принципиально бесполезны для контроля передачи дыхательных капель во время пандемии.

Клапанные маски не останавливают распространение коронавируса: видео

Действительно, такие виды масок как N95 стали довольно популярными, ведь в них гораздо легче дышать. Однако, они в первую очередь были разработаны для таких целей, как защита строителей от пыли или врачей от зараженных пациентов.

Важно отметить, что эти видео не демонстрируют перемещения вирусных частиц. Зато такие виды визуализации воздушного потока предлагают доступные доказательства того, что некоторые средства защиты могут быть абсолютно бесполезными. Стеймейтс надеется, что его работа поможет людям осознать важность использования правильных масок для лица.

Я надеюсь, что это поможет проинформировать широкую общественность о том, что клапаны на маске не помогают, ведь мы вместе боремся с этой глобальной пандемией, – резюмирует Мэтью Стеймейтс.

Почему маски с клапанами не эффективны в борьбе с распространением COVID-19: смотрите видео