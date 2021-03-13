Швейцарские исследователи нашли неизвестный ранее способ получать энергию из деревянных полов. Они установили, что древесине достаточно прогнить, чтобы начать высвобождать больше электричества.

Речь идет только о бальсовом дереве, которое имеет низкую плотность и тонкие стенки. Благодаря изменению его структуры ученым удалось повысить пьезоэлектрическую мощность пола в 55 раз. Материалы исследования опубликованы в журнале Science Advances.

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Предлагаемый метод обработки древесины – прорыв на фундаментальном уровне,

– считает Сипин Ван из Министерства сельского хозяйства США.

Как это удалось

В течение нескольких недель команда ученых наносила на пол споровый порошок плоского трутовика. Это быстро разрушило лигнин и гемицеллюлозу внутри досок. Кроме того, их вес уменьшился почти наполовину. Через шесть недель исследователи получили древесину, которая генерировала больше энергии под воздействием давления без потери прочности.

Впоследствии они создали прототип "энергетического пола" и подключили его к источнику питания светодиода. Ученые обнаружили, что при таких условиях производится незначительное количество электричества (0,85 вольта с участка шириной 15 миллиметров). Отмечают, что это в 55 раз больше, чем в других экспериментах. Авторы работы считают, что такой результат демонстрирует наличие немалого потенциала.

Почему это важно

По словам ученых, энергоэффективный пол мог бы питать датчики движения: это обеспечит возможность определять, упал ли пожилой человек. Они надеются, что в ближайшем будущем решение коммерциализируют и будут использовать для обустройства домов.

"Мы можем найти множество способов использования древесины и сделать из нее новый строительный материал для умных городов будущего", – убежден соавтор эксперимента Хавьер Рибера.