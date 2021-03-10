В городе Севилья, что на юге Испании, намерены начать производство возобновляемой энергии из апельсинов. Так, за основу возьмут метан, который обеспечит брожение фруктов для создания чистой энергии.

Пилотный проект компании Emasesa предусматривает переработку 35 тонн фруктов для получения чистой энергии. Главная цель – обеспечение работы одной из городских очистных сооружений.

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Почему это важно

Заметим, в регионе Севилья растет самое большое количество цитрусовых деревьев в Европе. Известно, что в регионе производится около 15 000 тонн апельсинов, однако большая часть фруктов экспортируется в Великобританию, где из них делают мармелад. Кроме того, севильские апельсины являются главным ингредиентом ликеров Cointreau та Grand Marnier.

Безусловно, апельсины радуют глаз, когда находятся на дереве. Но как только они падают на землю и давятся под колесами автомобилей, улицы становятся липкими от сока и черными от мух. Для борьбы с излишками цитрусовых привлечено около 200 людей.

Избыток апельсинов – проблема для города Севилья / Фото Alamy

Поэтому специалисты нашли новое решение – производство электроэнергии из невостребованных апельсинов. По мере брожения апельсинов уловленный метан будет использоваться для привода генератора.

"Сок – это фруктоза, которая состоит из очень коротких углеродных цепей, и их энергетическая эффективность в процессе брожения очень высока. Дело не только в экономии денег. Апельсины являются проблемой для нашего города", – отметил руководитель экологического департамента Emasesa Бениньо Лопес.

По предварительным подсчетам, 1 000 килограммов апельсинов будет производить 50 кВт-ч электроэнергии, что достаточно для снабжения электроэнергией пяти домов на один день. Более того, если бы все городские апельсины были переработаны, а энергия была возвращена в электросеть – это обеспечило бы питание 73 000 домов.

Этот проект поможет нам достичь наших целей по уменьшению выбросов, энергообеспечения и круговой экономики,

– говорит мэр Севильи Хуан Еспадас Сехас.

Сейчас Emasesa является образцом для подражания в Испании, ведь компания вносит весомый вклад в обеспечение устойчивости и борьбу с изменением климата. Новые инвестиции направлены непосредственно на водоочистные сооружения, которые потребляют почти 40% энергии, необходимой для обеспечения города питьевой водой и санитарными услугами.