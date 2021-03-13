Швейцарські дослідники віднайшли невідомий раніше спосіб отримувати енергію з дерев'яних підлог. Вони встановили, що деревині достатньо прогнити, аби почати вивільняти більше електрики.

Наразі йдеться лише про бальсове дерево, яке має низьку щільність та тонкі стінки. Завдяки зміні його структури вченим вдалося підвищити п'єзоелектричну потужність підлоги у 55 разів. Матеріали дослідження опубліковані в журналі Science Advances.

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Пропонований метод обробки деревини – прорив на фундаментальному рівні,

– вважає Сіпін Ван з Міністерства сільського господарства США.

Як це вдалося

Впродовж декількох тижнів команда вчених наносила на підлогу споровий порошок плоского трутовика. Це швидко зруйнувало лігнін і геміцелюлозу усередині дощок. Крім того, їх вага зменшилася майже наполовину. Через шість тижнів дослідники отримали деревину, яка генерувала більше енергії під впливом тиску без втрати міцності.

Згодом вони створили прототип "енергетичної підлоги" та під'єднали його до джерела живлення світлодіода. Вчені виявили, що за таких умов виробляється незначна кількість електрики (0,85 вольта з ділянки шириною 15 міліметрів). Зауважують, що це в 55 разів більше, ніж в інших експериментах. Автори роботи вважають, що такий результат демонструє наявність неабиякого потенціалу.

Чому це важливо

За словами вчених, енергоефективна підлога могла б живити датчики руху: це забезпечить можливість визначати, чи впала літня людина. Вони сподіваються, що в найближчому майбутньому рішення комерціалізують та використовуватимуть для облаштування будинків.

"Ми можемо знайти безліч способів використання деревини та зробити з неї новий будівельний матеріал для розумних міст майбутнього", – переконаний співавтор експерименту Хав'єр Рібера.