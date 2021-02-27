В США исследователи разработали новый материал – искусственные мышцы, которые становятся сильнее благодаря тренировкам, так же как и биологические мышцы. Это может стать началом нового поколения мягких роботов, которые способны увеличивать свои возможности спустя время. Искусственные мышцы содержат оксид цинка и смесь целлюлозы.

По словам ученых, эти искусственные мышцы растут в 66 раз сильнее благодаря концептуально подобному механизму. Материалы исследования опубликованы в журнале Nature Materials.

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Что это такое

Новые искусственные мышцы – это гель со встроенными наноматериалами, которые соединяются между собой и образуют новые прочные связи, когда гель сжимается или подвергается механическому давлению. Это и делает гель более жестким и прочным.

Когда мы тренируемся, мы, безусловно, можем наращивать наши мышцы. Мы хотим имитировать этот процесс, чтобы искусственный мускул мог увеличивать свою жесткость,

– отметил соавтор исследования Чжао Ван.

Сейчас процесс является исключительно односторонним: гель становится жестче в ответ на физические нагрузки. После тренировок мышцы не расслабляются. Ученые работают над тем, чтобы мышцы мягкого робота могли расслабляться через некоторое время. При таких условиях роботы станут более универсальными инструментами, которые могли бы постепенно адаптироваться и развиваться, чтобы справляться с различными задачами.