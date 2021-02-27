Ученые изобрели искусственные мышцы: их можно наращивать с помощью тренировок
В США исследователи разработали новый материал – искусственные мышцы, которые становятся сильнее благодаря тренировкам, так же как и биологические мышцы. Это может стать началом нового поколения мягких роботов, которые способны увеличивать свои возможности спустя время. Искусственные мышцы содержат оксид цинка и смесь целлюлозы.
Источник:Futurism
По словам ученых, эти искусственные мышцы растут в 66 раз сильнее благодаря концептуально подобному механизму. Материалы исследования опубликованы в журнале Nature Materials.
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Что это такое
Новые искусственные мышцы – это гель со встроенными наноматериалами, которые соединяются между собой и образуют новые прочные связи, когда гель сжимается или подвергается механическому давлению. Это и делает гель более жестким и прочным.
Когда мы тренируемся, мы, безусловно, можем наращивать наши мышцы. Мы хотим имитировать этот процесс, чтобы искусственный мускул мог увеличивать свою жесткость,
– отметил соавтор исследования Чжао Ван.
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