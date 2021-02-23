В США исследователи разработали лазерный метод печати наноструктурных голограмм на пленках сухого кукурузного сиропа. Съедобные голограммы смогут использовать для обеспечения надлежащего качества пищевых продуктов, маркировки товаров или индикации содержания сахара.

Решение разработали исследователи Американского химического общества. Такой метод является удобным, безопасным и эффективным.

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Большинство голограмм печатается лазерами на металлических поверхностях, таких как алюминий. Для пищевых продуктов ученые предложили голограммы, изготовленные с использованием наночастиц. Однако мелкие частицы способны производить реактивный кислород, который может быть вредным для человека.

Как это удалось

Исследователи изменили подход. Они сделали раствор кукурузного сиропа, ванили и воды. Затем высушили его в тонкий пласт и покрыли пленку нетоксичным черным красителем. Впоследствии ученые применили прямое лазерное интерференционное структурирование, чтобы выгравировать большую часть красителя, оставив поднятые наноразмерные линии, образующие дифракционную решетку.

Когда на структуру попадает свет, она превращается в радужный узор. Кроме того, под разными углами обзора появляются разные цвета. Команда научилась контролировать диапазон цветов и интенсивность, изменяя расстояние между линиями в решетке или содержание сахара в пленке кукурузного сиропа.

Однако, прежде чем съедобные голограммы будут готовы к попаданию на полки магазинов, исследователи хотят адаптировать метод к пищевому красителю для замены синтетического черного красителя, который используется в этих экспериментальных образцах.