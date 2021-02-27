У США дослідники розробили новий матеріал – штучні м'язи, які стають сильнішими завдяки тренуванням, так само як і біологічні м'язи. Це може стати початком нового покоління м'яких роботів, які здатні збільшувати власні можливості з плином часу. Штучні м'язи містять оксид цинку та суміш целюлози.

За словами вчених, ці штучні м'язи ростуть у 66 разів сильніше завдяки концептуально подібному механізму. Матеріали дослідження опубліковані в журналі Nature Materials.

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Що це таке

Нові штучні м'язи – це гель з вбудованими наноматеріалами, які з'єднуються між собою та утворюють нові міцні зв'язки, коли гель стискається або піддається механічному тиску. Це і робить гель більш жорстким і міцним.

Коли ми тренуємося, ми, безумовно, можемо нарощувати наші м'язи. Ми хочемо імітувати цей процес, щоб штучний м'яз міг збільшувати свою жорсткість,

– відзначив співавтор дослідження Чжао Ван.

Наразі процес є виключно одностороннім: гель стає жорсткішим у відповідь на фізичні навантаження. Після тренувань м'язи не розслабляються. Вчені працюють над тим, щоб м'язи м'якого робота могли розслаблятися через деякий час. За таких умов роботи стануть більш універсальними інструментами, які могли б поступово адаптуватися і розвиватися, щоб справлятися з різними завданнями.