Роботы против людей: Пентагон проведет учебные бои с участием искусственного интеллекта
Военно-воздушные силы США в 2024 году начнут учебные испытания, которые смело можно назвать "боями будущего". Истребители, управляемые искусственным интеллектом, будут противостоять людям-пилотам.
Об этом на симпозиуме по применению искусственного интеллекта рассказал министр обороны США Марк Эспер, пишет BBC.
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Виртуальная симуляция боя
20 августа 2020 года Агентство передовых исследований Пентагона (DARPA) организовало виртуальную симуляцию воздушного боя. Искусственному интеллекту удалось победить пилота. Беспилотник компании Heron выиграл 5 боев, при этом – не проиграл ни одного.
Интересно, что в соревнованиях выступал выпускник Школы вооружений США, который считается сильнейшим среди американских пилотов-истребителей. Организаторы оставили его имя в секрете.
Трансляция симуляции сражений: смотрите видео DARPAtv
Бои с участием искусственного интеллекта: даты и подробности
По информации издания Breaking Defense, первые полномасштабные тренировки начнутся уже в октябре 2022 года, а первые учебные бои "1 на 1" - в начале 2024 года.
Виртуальные воздушные бои и будущие испытания являются частью масштабной программы DARPA под названием Air Combat Evolution ( "Эволюция воздушного боя"). На официальном сайте программы говорится, что одна из ее задач – повысить доверие пилота к искусственному интеллекту.
В DARPA также отметили, что эта программа станет хорошим началом для комплексного взаимодействия человека и машины. Зато пока о полной замене живых пилотов искусственным интеллектом речь не идет.