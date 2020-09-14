Роботи проти людей: Пентагон проведе навчальні бої за участю штучного інтелекту
Військово-повітряні сили США у 2024 році розпочнуть навчальні випробування, які сміливо можна назвати "боями майбутнього". Винищувачі, керовані штучним інтелектом, протистоятимуть людям-пілотам.
Про це на симпозіумі щодо застосування штучного інтелекту розповів міністр оборони США Марк Еспер, пише BBC.
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Віртуальна симуляція бою
20 серпня 2020 року Агентство передових досліджень Пентагону (DARPA) організувало віртуальну симуляцію повітряного бою. Штучному інтелекту вдалося перемогти пілота. Безпілотник компанії Heron виграв 5 боїв, при цьому – не програв жодного.
Цікаво, що у боях виступав випускник Школи озброєнь США, який вважається найсильнішим серед американських пілотів-винищувачів. Організатори залишили його ім'я у секреті.
Трансляція симуляції боїв: дивіться відео DARPAtv
Бої за участі штучного інтелекту: дати та подробиці
За інформацією видання Breaking Defense, перші повномасштабні тренування почнуться вже у жовтні 2022 року, а перші навчальні бої "1 на 1" – на початку 2024 року.
Віртуальні повітряні бої та майбутні випробування є частиною масштабної програми DARPA під назвою Air Combat Evolution ("Еволюція повітряного бою"). На офіційному сайті програми мовиться, що одна з її завдань – підвищити довіру пілота до штучного інтелекту.
В DARPA також відзначили, що ця програма стане добрим початком для комплексної взаємодії людини та машини. Натомість поки про повну заміну живих пілотів штучним інтелектом не йдеться.