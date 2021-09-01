Робот помогал осуществлять эксплуатационное содержание трассы близ села Бродки. Специалисты отмечают, что это – полезный помощник, который способен справиться с мелким ремонтом дорог в городе с большим трафиком.
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Авторы разработки – украинские стартаперы Евгений Третьяк и Антон Варавин. Роботизированная платформа позволяет автоматизировать процесс перемещения тяжеловесного оборудования – как на ровном покрытии, так и в условиях бездорожья.
Характеристики ALLY
- исходное питания 220 – 110 в;
- колесная форма 4х4 или 4х2;
- предусмотрены освещения и электроинструмента;
- переломная рама, которая значительно повышает проходимость устройства по пересеченной местности;
- багажный отсек – 800х1200 или 1000х1200;
- робот оборудован подъемником;
- управления платформой осуществляется с помощью обычного смартфона.