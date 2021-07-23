В Департаменте культуры КГГА объяснили, что скульптура символизирует бурлящую, творческую итальянскую душу. "Частица Италии в центре Киева", – подчеркнули там.

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Заметим, что подарок от итальянских дипломатов установили напротив костела святого Николая в Киеве. Как долго он там будет находиться – пока неизвестно.



Скульптура ДНК-молекулы в Киеве / Фото КГГА



Подарок от итальянского посольства / Фото КГГА

Скульптуру представили в рамках Дня итальянского дизайна 2021. Ведущие итальянские архитекторы и дизайнеры делились там своими идеями, интересными решениями и показывали уже реализованы проекты. Это ежегодное мероприятие, основанное Министерством иностранных дел и международного сотрудничества Италии в сотрудничестве и при поддержке Минкульта страны.

Сегодня, когда мир переживает нелегкие времена, мосты дружбы все равно объединяют людей и побуждают замечать и ценить красоту мира, талант настоящих мастеров,

– отметила Яна Баринова, директор Департамента культуры.

"Мы всесторонне поддерживаем международные партнерства и готовы дальше продолжать наш художественный, интеллектуальный и культурный диалог", – заверила чиновник.