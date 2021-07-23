У Департаменті культури КМДА пояснили, що скульптура символізує вируючу, творчу італійську душу. "Частинка Італії в центрі Києва", – підкреслили там.

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Зауважимо, що подарунок від італійських дипломатів встановили навроти костелу святого Миколая у Києві. Як довго він там перебуватиме – наразі невідомо.



Скульптура ДНК-молекули в Києві / Фото КМДА



Подарунок від італійського посольства / Фото КМДА

Скульптуру представили у рамках Дня італійського дизайну 2021. Провідні італійській архітектори й дизайнери ділилися там своїми ідеями, цікавими рішеннями та показували вже реалізовані проєкти. Це щорічний захід, започаткований Міністерством закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії у співпраці та за підтримки Мінкульту країни.

Сьогодні, коли світ переживає нелегкі часи, мости дружби все одно єднають людей й спонукають помічати й цінувати красу світу, талант справжніх майстрів,

– наголосила Яна Барінова, директорка Департаменту культури.

"Ми всебічно підтримуємо міжнародні партнерства й готові надалі продовжувати наш мистецький, інтелектуальний та культурний діалог", – запевнила посадовиця.