Такое природное произведение искусства создали в рамках проекта City Forest. Его цель – привлечь внимание к загрязнению воздуха в городе и нехватки зеленых насаждений.

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Площадь мурала составляет 500 квадратных метров. По словам соавтора проекта Барнабаса Янковице, такая работа заменяет 500 деревьев, которые выступают традиционными очистителями воздуха.

Как это удалось

Для реализации замысла художники применили специальные краски – фотокаталитические. Дело в том, что в их состав входят пигменты, которые:

активизируются в результате воздействия солнечных лучей;

поглощают токсичные примеси в воздухе и превращают их в безвредные нитраты.