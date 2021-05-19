Турецкие власти ожидают, что к 2030 году на дорогах страны будет более 2 миллионов электромобилей. Такое заявление сделал министр промышленности и технологий Мустафа Варанк.

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Он рассчитывает, что будет большой спрос на турецкую разработку – электромобиль TOGG. Чтобы обслуживать столько машин, нужно будет более 200 тысяч специальных зарядных станций.

Министерство промышленности и технологий проводит необходимую подготовку инфраструктуры вместе с другими ведомствами,

– заверил Варанк.

Чиновник также объяснил, что отечественная сеть заправок заработает, когда первый электромобиль турецкого производства появится на рынке.

Справка. Электромобили от TOGG планируют продавать в Турции уже в 2022 году. Впоследствии их намерены экспортировать и в европейские страны.

По словам министра, власти уже определились с шагами, необходимыми для того, чтобы за короткий срок создать экосистему зарядных станций. Говорится о вопросах: