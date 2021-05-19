Турецька влада очікує, до 2030 року на дорогах країни буде понад 2 мільйони електромобілів. Таку заяву зробив міністр промисловості й технологій Мустафа Варанк.

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Він розраховує, що буде великий попит на турецьку розробку – електромобіль TOGG. Аби обслуговувати стільки машин, потрібно буде понад 200 тисяч спеціальних зарядних станцій.

Міністерство промисловості та технологій проводить необхідну підготовку інфраструктури разом з іншими відомствами,

– запевнив Варанк.

Урядовець також пояснив, що вітчизняна мережа заправок запрацює, коли перший електромобіль турецького виробництва з'явиться на ринку.

Довідка. Електромобілі від TOGG планують продавати у Туреччині вже у 2022 році. Згодом їх мають намір експортувати й у європейські країни.

За словами міністра, влада вже визначилася з кроками, необхідними для того, аби за нетривалий термін створити екосистему зарядних станцій. Мовиться про питання щодо: