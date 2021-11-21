Турция показала новый беспилотник Bayraktar Akinci: красноречивое видео

В сети появился проморолик сверхмощного беспилотника Bayraktar Akinci. Как известно, разработкой летательного аппарата занимается турецкая компания Baykar Makina.

Отметим, что БПЛА получат двигатели от украинских компаний ГП "Ивченко-Прогресс" (АИ-450) и АО "Мотор Сич" (МС-500). Инновационный Akinci будет поставляться в разных версиях – морского базирования, ударная и разведывательная. Следовательно, каждая конфигурация требует разного двигателя.

Примечательно Боевое применение беспилотников Bayraktar в Украине будет развиваться, – главнокомандующий ВСУ

О беспилотнике

Bayraktar Akıncı TIHA – тяжелый ударный беспилотник. Работы над дроном стартовали в 2018 году. Уже в следующем году состоялись первые наземные испытания, а также – тестовый полет, в рамках которого проверили все системы летательного аппарата. В частности, отличную работу продемонстрировали украинские двигатели.

Дрон разрабатывается на основе опыта применения таких аппаратов в современных вооруженных конфликтах. БПЛА должен получить вооружение, которое применяется в пилотируемых самолетах. Кроме того, его оборудуют современными системами наблюдения.

Заявленные характеристики

размах крыла – 20 метров

полезная нагрузка – 1350 килограммов;

высота полета – 12 000 метров;

количество двигателей – 2;

продолжительность полета – 24 часа.

Новейший Bayraktar Akinci: смотрите видео

Ранее мы сообщали, что компания намерена развивать в Украине научно-исследовательский центр передовых технологий в аэрокосмической инженерии. Более того, в скором времени в нашей стране могут развернуть полномасштабное производство дронов Bayraktar TB2. Ожидается, что они будут применяться как для нужд ВСУ, так и для поставки иностранным заказчикам.

Baykar Makina – ведущий турецкий авиастроитель. Компания начала деятельность в 1984 году, а сегодня поставляет свою продукцию как минимум в 8 стран мира. Основная специализация – производство беспилотников, в частности: Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci. Кроме того, в 2020 году специалисты приступили к разработке летучих автомобилей.