Турция планирует создать в Украине научный центр и производство беспилотников

12 августа 2021 , 19:11
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Источник:

"Интерфакс-Украина"

Турецкая компания Baykar, которая специализируется на разработке беспилотных летательных аппаратов, собирается реализовать новый проект в Украине. Так, фирма построит научно-исследовательский центр передовых технологий в аэрокосмической инженерии и производственный центр по сборке БПЛА.

Предполагается, что инвестиции Baykar составят 100%. Сейчас разрабатывается соответствующий проект.

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Что известно

В рамках проекта предусмотрено:

  • построение нового центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
  • создание производственных мощности и сборки БПЛА;
  • разработка цехов техобслуживания и ремонта с сопроводительными сервисами.

Кроме того, Baykar выступает за:

  1. разработку механизма, дорожной карты для привлечения инвестиций турецких компаний в оборонно-промышленный комплекс Украины;
  2. сотрудничество в сфере оборонных технологий (НИОКР, поддержка стартапов, локализация производств);
  3. создание индустриального парка и технопарка оборонных технологий для украинских и турецких предприятий.
Справка: Baykar – ведущая турецкая компания, основанная в 1984 году. Основанная специализация –  производство беспилотников, к примеру: Bayraktar TB2, Bayraktar Akıncı, VTOL, Mini UAV. Компания поставляет продукцию в 8 стран мира.
Автор: Катерина Сердюк