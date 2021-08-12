Турция планирует создать в Украине научный центр и производство беспилотников
12 августа 2021 , 19:11Читати новину українською
Источник:"Интерфакс-Украина"
Турецкая компания Baykar, которая специализируется на разработке беспилотных летательных аппаратов, собирается реализовать новый проект в Украине. Так, фирма построит научно-исследовательский центр передовых технологий в аэрокосмической инженерии и производственный центр по сборке БПЛА.
Предполагается, что инвестиции Baykar составят 100%. Сейчас разрабатывается соответствующий проект.
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Что известно
В рамках проекта предусмотрено:
- построение нового центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- создание производственных мощности и сборки БПЛА;
- разработка цехов техобслуживания и ремонта с сопроводительными сервисами.
Кроме того, Baykar выступает за:
- разработку механизма, дорожной карты для привлечения инвестиций турецких компаний в оборонно-промышленный комплекс Украины;
- сотрудничество в сфере оборонных технологий (НИОКР, поддержка стартапов, локализация производств);
- создание индустриального парка и технопарка оборонных технологий для украинских и турецких предприятий.