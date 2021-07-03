По словам ученых, эта технология сможет сделать устройства более быстрыми и менее плотными. К тому же, позволит потреблять меньше энергии.

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Как пишет издание, современные устройства состоят из крошечных кристаллов, которые включают в себя примерно 1 миллион атомов, 100 атомов в квадрате. В компьютере они переключаются для кодирования и обработки информации.

В престижном научном журнале Science опубликовали исследование об использовании слоев бора и азота, толщиной в 1 атом. Как объяснили авторы, благодаря уменьшению технологии до 2 атомов электроны движутся сквозь слой с большей скоростью. В естественном состоянии соответствующий материал состоит из большого количества слоев, которые наложены друг на друга.

Справка. Ученым же удалось обеспечить лабораторные условия, которые позволяют сохранять конфигурацию технологии стабильной даже при выключенном электрическом поле.

Что говорят разработчики

По словам доктора Моше Бен Шалома из университета Тель-Авива, исследователи смогли составить слои в параллельной конфигурации без вращения. Гипотетически атомы одного вида из-за этого оказываются в идеальном перекрытии, несмотря на силу отталкивания.

"Когда электрическое поле подается в противоположном направлении, система" скользит ", чтобы изменить ориентацию. Она остается стабильной, даже когда поле выключено", – подчеркнул ученый.

Израильские ученые надеются, что технология поспособствует разработке других устройств, которые накапливают и преобразуют энергию, а также таких, которые взаимодействуют со светом.

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