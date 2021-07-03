По словам ученых, эта технология сможет сделать устройства более быстрыми и менее плотными. К тому же, позволит потреблять меньше энергии.
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Как пишет издание, современные устройства состоят из крошечных кристаллов, которые включают в себя примерно 1 миллион атомов, 100 атомов в квадрате. В компьютере они переключаются для кодирования и обработки информации.
В престижном научном журнале Science опубликовали исследование об использовании слоев бора и азота, толщиной в 1 атом. Как объяснили авторы, благодаря уменьшению технологии до 2 атомов электроны движутся сквозь слой с большей скоростью. В естественном состоянии соответствующий материал состоит из большого количества слоев, которые наложены друг на друга.
Что говорят разработчики
По словам доктора Моше Бен Шалома из университета Тель-Авива, исследователи смогли составить слои в параллельной конфигурации без вращения. Гипотетически атомы одного вида из-за этого оказываются в идеальном перекрытии, несмотря на силу отталкивания.
"Когда электрическое поле подается в противоположном направлении, система" скользит ", чтобы изменить ориентацию. Она остается стабильной, даже когда поле выключено", – подчеркнул ученый.
Израильские ученые надеются, что технология поспособствует разработке других устройств, которые накапливают и преобразуют энергию, а также таких, которые взаимодействуют со светом.
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