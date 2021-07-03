За словами вчених, ця технологія зможе зробити пристрої швидшими та менш щільними. До того ж, дозволить споживати менше енергії.
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Як пише видання, сучасні пристрої складаються з крихітних кристалів, які містять у собі приблизно 1 мільйон атомів, 100 атомів у квадраті. У комп'ютері вони перемикаються для кодування та обробки інформації.
У престижному науковому журналі Science опублікували дослідження про використання шарів бору та азоту, товщиною в 1 атом. Як пояснили автори, завдяки зменшенню технології до 2 атомів електрони рухаються крізь шар з більшою швидкістю. У природному стані відповідний матеріал складається з великої кількості шарів, які накладені один на одного.
Що кажуть розробники
За словами доктора Моше Бен Шалома з університету Тель-Авіва, дослідники змогли скласти шари у паралельній конфігурації без обертання. Гіпотетично атоми одного виду через це опиняються в ідеальному перекритті, незважаючи на силу відштовхування.
"Коли електричне поле подається у протилежному напрямку, система "ковзає", щоб змінити орієнтацію. Вона залишається стабільною, навіть коли поле вимкнено", – наголосив науковець.
Ізраїльські вчені сподіваються, що технологія посприяє розробці інших пристроїв, які накопичують та перетворюють енергію, а також таких, які взаємодіють зі світлом.
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