Завод появился в городе Реховот, в котором базируются Институт науки Вайцмана и сельскохозяйственный факультет Еврейского университета.

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Главный исполнительный директор Future Meat Technologies Ром Кшук подчеркнул, что открытие завода знаменует собой огромный шаг на пути будущего производства. Благодаря возможности производить 500 килограммов культивируемых продуктов ежедневно, что эквивалентно 5 000 гамбургерам, масштабное производство искусственного мяса становится реальностью.

Обратите внимание! Сейчас завод может производить искусственную курятину, свинину и баранину, а вскоре – и говядину. Все это без использования сыворотки животных или ГМО.

Производство будет примерно в 20 раз быстрее, чем традиционное животноводство. Запуск завода прокомментировал и основатель и главный научный сотрудник компании, профессор Яаков Нахмиас.

После демонстрации того, что культивируемое мясо может достичь паритета стоимости быстрее, чем ожидал рынок, это производственное предприятие действительно меняет правила игры,

– подчеркнул он.

Компания хочет, чтобы альтернативное мясо могли приобрести все, кто этого хочет, одновременно оно должно быть вкусным и полезным. Это – хорошее решение для будущих поколений.

Другие преимущества масштабного производства

В Future Meat Technologies надеются, что по сравнению с традиционным производством мяса искусственное позволит уменьшить выбросы парниковых газов на 80%, а использование пресной воды – на 90%.

Компания надеется, что сможет продавать свои продукты в США уже к концу 2022 года. Сейчас продолжается необходимые процессы утверждения с регуляторными органами.