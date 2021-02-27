Супруги Виктория и Дмитрий Радчуки оставили бизнес в Луцке, чтобы создать овечью ферму. В 2016 году они переехали в местность близ села Повча, где основали усадьбу зеленого туризма "Хутор Касен".

До того на той территории было всего несколько старых домов и непролазные чащи, которые пришлось расчищать, чтобы начать собственное хозяйство.

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Подробности о новом деле супругов

К усадьбе, расположенной среди склонов живописной Повчанской возвышенности, едут любители и велогонок, а также спокойного отдыха на природе.

Где расположен "Хутор Касен": карта​

Кроме видов Повчанской возвышенности, еще одним плюсом агроусадьбы "Хутор Касен" есть замечательное расположение, которое вписывается в туристические маршруты регионом.

Всего за 2,5 километра возвышается каменный памятник "Австрийская стела", построенный австрийцами в честь победы над русскими войсками во время Первой мировой.

В 20 километрах от усадьбы – Таракановский форт и Дубенский замок.

Что можно делать в усадьбе

Семья Радчуков организует на хуторе туристические пикники, посвященные велосипедному движению и развитию зеленого туризма. Участники несколько дней живут в палаточном городке.

Живописная усадьба "Хутор Касен" / Фото Ukraїner (Павел Пашко, Никита Завилинский)

Там люди занимаются спортом, участвуют в мастер-классах, смотрят кино под открытым небом и тому подобное. В агроусадьбе есть печь, где Дмитрий, повар по специальности, готовит блюда для гостей.

Мы видим, как к нам приезжают люди, им это действительно нравится. Они отдыхают, подзаряжаются энергией этого места, нашим трудом,

– отметила Виктория Радчук.

"Вообще сельский зеленый туризм – очень хорошее понятие. Работа не простая, но интересная. Пока "батарейка" наша не села. Надеюсь, что будем и дальше этим заниматься", – добавила она.

Больше о "Хуторе Касен": смотрите в видео Ukraїner