Хуа Чжибинь – виртуальная студентка факультета информатики и технологий университета Цинхуа в Пекине. Свое обучение она начала 2 июня.

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Чжибинь сосредоточится на курсах, связанных с технологиями и данными. Ранее она проходила обучение в некоммерческом исследовательском институте Пекинской академии ИИ.

По словам профессора информатики Тана Цзе, который учит студентов на основе искусственного интеллекта, Хуа уже может писать стихи, рисовать и имеет талант к музыке.

Его новая ученица учится понимать эмоции, отличает ее от других виртуальных персонажей. Это возможно благодаря предварительно установленной модели машинного обучения.

В университете прогнозируют, что за первый год обучения первокурсницы Чжибинь удастся достичь когнитивного уровня развития 12-летнего ребенка.

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