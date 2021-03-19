Исследование, координируемое Университетом Тренто, продемонстрировало – счастью можно научиться. Участники эксперимента предлагали интенсивную программу, по результатам которой они сделали значительные успехи в направлении удовлетворения жизнью, восприятия благосостояния, самосознания и эмоциональной саморегуляции.

Исследователи одновременно наблюдали улучшение положительных аспектов и уменьшение негативных эмоций как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе на протяжении всей программы.

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Участники исследования также сообщили о значительном уменьшении тревожности, восприятии стресса, негативных мыслей, склонности к печали и гневу.

Основополагающие принципы исследования

Обучение, которое проводилось в течение девяти месяцев в Институте тибетской культуры Ламы Цонга Хапа в Помае (Италия), было вдохновлено идеей о том, что счастье неразрывно связано с развитием внутреннего равновесия, более доброй и открытой перспективы себя, других и мира, для лучшего понимания человеческого разума и мозга.

В этом учебном процессе нам нужно с одной стороны теоретическое изучение философии и науки, а с другой – практики медитации,

– пояснил исследователь кафедры психологии и когнитивных наук Университета Тренто и научный координатор Никола Де Писапия.

В рамках эксперимента участники посетили ряд презентаций, просмотрели несколько видеокурсов и приняли участие в открытых дискуссиях на темы психологии, неврологии, истории западной мысли и философии жизни буддизма. Научные темы включали:

нейропластичность;

мозговые цепи внимания и блуждания разума;

стресс и беспокойство;

боль и удовольствие;

положительные и отрицательные эмоции;

желание и привыкание;

чувство собственного "я";

сопереживание и сострадание.

Кроме того, участники выполняли серию упражнений: медитацию дыхания, аналитическую медитацию, личный дневник и прочее. Бесспорно, практики медитации имеют невероятную пользу для ума, однако исследований относительно счастья и мудрости сегодня не хватает.

"Я считаю, что в такие времена, полные изменений и неопределенности, фундаментальным является научное изучение того, как западные и восточные философские традиции, вместе с новейшими открытиями ума и мозга, могут быть интегрированы с созерцательными практиками в светской форме. Цель – дать здоровым людям возможность работать над собой, чтобы развивать настоящее счастье, а не гедонизм или поверхностное счастье. С помощью этого исследования мы хотели сделать небольшой шаг в этом направлении, – финализировал Никола Де Писапия.