Хуа Чжібінь – віртуальна студентка факультету інформатики та технологій університету Цінхуа у Пекіні. Своє навчання вона розпочала 2 червня.

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Чжібінь зосередиться на курсах, пов'язаних з технологіями і даними. Раніше вона проходила навчання у некомерційному дослідному інституті Пекінської академії ШІ.

За словами професора інформатики Тан Цзе, який навчає студентів на основі штучного інтелекту, Хуа вже може писати вірші, малювати і має талант до музики.

Його нова учениця вчиться розуміти емоції, що відрізняє її від інших віртуальних персонажів. Це можливо завдяки попередньо встановленій моделі машинного навчання.

В університеті прогнозують, що за перший рік навчання першокурсниці Чжібінь вдасться досягти когнітивного рівня розвитку 12-річної дитини.

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