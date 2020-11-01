Летающее авто-трансформер испытали в Европе: видео первого полета
Словацкая компания Klein Vision испытала автомобиль AirCar. Машина-трансформер может передвигаться как по обычным дорогам, так и подниматься в воздух. Тестовый полет состоялся в аэропорту "Пьештяни".
По словам разработчиков, автомобиль может превратиться в летательный аппарат всего лишь примерно за 3 минуты, пишет Daily Mail.
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KleinVision опублікувала унікальні кадри першого польоту AirCar. Відео показує, як авто їде по злітно-посадковій смузі, зупиняється, аби розгорнути крила, а потім злітає у повітря на висоту понад 450 метрів.
В Словакии протестовали летающее авто: видео KleinVision
AirCar успешно осуществил два взлеты и посадки. Это – уже пятый прототип летающего автомобиля от KleinVision. Разработчики заявили, что он прекрасно подходить для отдыха и беспилотных поездок, или для предоставления услуг такси.
Технические характеристики AirCar
За раз автомобиль может преодолевать расстояния до 1 000 километров, развивая максимальную скорость в 200 километров в час. Чтобы подняться в воздух, ему необходима посадочная полоса длиной не менее 300 метров.
Автомобили могут быть тяжелыми, но самолеты должны быть легкими, поэтому нахождение баланса для AirCar было главным вызовом для команды разработчиков.
Двухместная модель, которую испытали в Словакии, весит 1 100 килограммов. Он может перевозить до 200 килограммов дополнительного груза. Авто работает на двигателе BMW 1.6l и имеет мощность в 140 лошадиных сил.
Автомобиль AirCar во время тестового полета / Фото Klein Vision
Відгуки фахівців та плани KleinVision
Когда авто-транформер AirCar движется на дороге, его крылья компактно складываются. Благодаря этому машина не требует дополнительного места для парковки.
Механизм развертывания и втягивания крыльев и хвоста, который превращает автомобиль в самолет, очень впечатляет,
– прокомментировал Бранко Сарх, бывший эксперт Boeing.
Он также высоко оценил общий вид автомобиля на дороге и в воздухе. И заметил, что кабина, которая обеспечивает пространство для водителя-пилота и пассажира, очень просторная и красиво оформлена.
Когда все летные испытания, предусмотренные законодательством, будут завершены, в KleinVision планируют оснастить машину более мощным двигателем. У компании уже есть покупатель, который намерен приобрести один из AirCar.
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