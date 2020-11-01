Словацкая компания Klein Vision испытала автомобиль AirCar. Машина-трансформер может передвигаться как по обычным дорогам, так и подниматься в воздух. Тестовый полет состоялся в аэропорту "Пьештяни".

По словам разработчиков, автомобиль может превратиться в летательный аппарат всего лишь примерно за 3 минуты, пишет Daily Mail.

Примечательно Украинцы представили прототип тактического авто-амбифии: фото, характеристики

KleinVision опублікувала унікальні кадри першого польоту AirCar. Відео показує, як авто їде по злітно-посадковій смузі, зупиняється, аби розгорнути крила, а потім злітає у повітря на висоту понад 450 метрів.

В Словакии протестовали летающее авто: видео KleinVision​

AirCar успешно осуществил два взлеты и посадки. Это – уже пятый прототип летающего автомобиля от KleinVision. Разработчики заявили, что он прекрасно подходить для отдыха и беспилотных поездок, или для предоставления услуг такси.

Технические характеристики AirCar

За раз автомобиль может преодолевать расстояния до 1 000 километров, развивая максимальную скорость в 200 километров в час. Чтобы подняться в воздух, ему необходима посадочная полоса длиной не менее 300 метров.

​Справка. Сколько будет стоить такой футуристический автомобиль – пока неизвестно. Вероятно, его можно будет увидеть в воздухе и на дорогах уже в 2021 году.

Автомобили могут быть тяжелыми, но самолеты должны быть легкими, поэтому нахождение баланса для AirCar было главным вызовом для команды разработчиков.

Двухместная модель, которую испытали в Словакии, весит 1 100 килограммов. Он может перевозить до 200 килограммов дополнительного груза. Авто работает на двигателе BMW 1.6l и имеет мощность в 140 лошадиных сил.



Автомобиль AirCar во время тестового полета / Фото Klein Vision

Відгуки фахівців та плани KleinVision

Когда авто-транформер AirCar движется на дороге, его крылья компактно складываются. Благодаря этому машина не требует дополнительного места для парковки.

Механизм развертывания и втягивания крыльев и хвоста, который превращает автомобиль в самолет, очень впечатляет,

– прокомментировал Бранко Сарх, бывший эксперт Boeing.

Он также высоко оценил общий вид автомобиля на дороге и в воздухе. И заметил, что кабина, которая обеспечивает пространство для водителя-пилота и пассажира, очень просторная и красиво оформлена.

Важно! Разработчики заверили, что авто разработано так, чтобы быть доступным любому пилоту, не требуя от него специальной подготовки.

Когда все летные испытания, предусмотренные законодательством, будут завершены, в KleinVision планируют оснастить машину более мощным двигателем. У компании уже есть покупатель, который намерен приобрести один из AirCar.