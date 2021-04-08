Европейский деловой журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых успешных предпринимателей. В список "30 under 30" вошли молодые бизнесмены, представляющие самые разные направления. Все они построили карьеру до 30 лет.

Издание формирует список молодых, талантливых и успешных уже в шестой раз. В этом году независимые эксперты выбрали 30 представителей из 32 стран Европы.

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Заметим, что в категории "Технологии" выделили трех соучредителей украинского проекта Reface. Приложение видоизменяет лицо на фото и видео с помощью искусственного интеллекта. В декабре 2020 года сервис привлек 5,5 миллиона долларов инвестиций от фонда Andreessen Horowitz. Reface вошел в список приложений, которые могут улучшить 2021 по версии компании Google.



Основатели Reface / Фото Reface

Категории и предприниматели

Технологии

Роман Могильный (29 лет) – соучредитель и CEO Reface (с января 2020 по январь 2021). Предприниматель занимается менеджментом ML-продуктов с 2011 года. Именно тогда он в партнерстве с Ярославом Бойко и Олесем Петривым запустил проект Neocortext.

Ярослав Бойко (29 лет) – соучредитель и Chief Administrative Officer Reface. Соучредитель компании Neocortext, которая в 2020 году запустила приложение Reface.

Денис Дмитренко (29 лет) – соучредитель Reface, занимается инвестициями и бизнес-направлением компании. Партнер и соучредитель PAWA – венчурной студии для развития стартапов, занимающихся искусственным интеллектом и машинным обучением.

Инна Заименко (29 лет) – основательница решения A-LabInsider, что предназначено для облегчения поиска научной информации для биотехнологических компаний. Проект базируется на вебмониторинге и отборе литературы. Сегодня молодая предпринимательница проживает в Берлине, Германия.

Лиза Дзюба (29 лет) – соучредитель проекта Flawless App. Сервис активно применяют для разработки мобильных приложений. Flawless App доверяют всемирно известные компании: Uber, eBay, Nike, Qiwi, Spotify и другие.

Ахмед Сулейман (29 лет) – соучредитель вышеупомянутого сервиса Flawless App.

Финансы

Сергей Герасимович (29 лет) – соучредитель EZ Blockchain. Предприниматель занимается разработкой инфраструктуры для создания блокчейнов. Главное назначение – использование энергии с целью уменьшения выбросов в атмосферу. Сейчас бизнесмен проживает в Чикаго, США.

Социальное влияние

Федор Сердюк (25 лет) – соучредитель проекта Fast, который призван обучать людей основам оказания первой медицинской помощи.