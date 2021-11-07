Стартап Momenta привлек 500 миллионов долларов инвестиций: чем занимается
Источник:TechCrunch
Китайская компания Momenta, разрабатывающая решения для автономного вождения, привлекла 500 миллионов долларов инвестиций. Общая сумма финансирования в раунде C превысила 1 миллиард долларов.
Недавно Momenta открыла свой первый заграничный офис в Штутгарте. Специалисты отмечают, что разработчик в скором времени может выйти за пределы внутреннего рынка.
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О стартапе
Momenta разрабатывает инновационную систему помощи водителю (ADAS). Решения предлагают автопроизводителям и поставщикам. В частности, специалисты проводят исследования по полностью беспилотным автомобилям.
Разработчики отмечают, что сотрудничество с автопроизводителями позволяет собирать необходимые данные и совершенствовать свою технологию. Следовательно, Momenta – на шаг впереди других компаний, развивающих свой автопарк роботакси. Среди основных конкурентов – Pony.ai и WeRide.
Ранее в стартап инвестировали:
- SAIC Motor;
- General Motors;
- Toyota;
- Mercedes-Benz;
- Bosch.
- Temasek;
- Yunfeng Capital.
В ближайшее время беспилотная система будет применяться в автомобилях General Motors, продаваемых на рынке Китая. В ней протестуют радары миллиметрового диапазона и камеры высокого разрешения.