Недавно Momenta открыла свой первый заграничный офис в Штутгарте. Специалисты отмечают, что разработчик в скором времени может выйти за пределы внутреннего рынка.

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О стартапе

Momenta разрабатывает инновационную систему помощи водителю (ADAS). Решения предлагают автопроизводителям и поставщикам. В частности, специалисты проводят исследования по полностью беспилотным автомобилям.

Разработчики отмечают, что сотрудничество с автопроизводителями позволяет собирать необходимые данные и совершенствовать свою технологию. Следовательно, Momenta – на шаг впереди других компаний, развивающих свой автопарк роботакси. Среди основных конкурентов – Pony.ai и WeRide.

Ранее в стартап инвестировали:

SAIC Motor;

General Motors;

Toyota;

Mercedes-Benz;

Bosch.

Temasek;

Yunfeng Capital.

В ближайшее время беспилотная система будет применяться в автомобилях General Motors, продаваемых на рынке Китая. В ней протестуют радары миллиметрового диапазона и камеры высокого разрешения.