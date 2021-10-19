Отныне мощная европейская онлайн-платформа доставки еды Delivery Hero, которая конкурирует с Deliveroo и Just Eat, владеет 8% акций стартапа. В раунде также приняли участие DST, Tencent, Coatue и Dragoneer.

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Delivery Hero имеет целью продвигать быструю торговлю во всем мире, и мы рассматриваем Gorillas как одного из лидеров в Европе и США

– заявил генеральный директор и основатель Delivery Hero Никлас Эстберг.

О компании

Стартап Gorillas основали в разгар пандемии COVID-19 – в мае 2020 года. Компания "сорвала джекпот", ведь именно в это время сервисы, занимающиеся доставкой продуктов, начали расти сверхвысокими темпами. Gorillas доставляет заказ за 10 минут до дверей за фиксированную плату – 1,8 евро. Среди основных конкурентов – турецкая компания Getir, британская Zapp и немецкая Flink.

Сейчас компанию оценивают в 3,1 миллиарда долларов. Примечательно, что в начале года оценка Gorillas достигала 6 миллиардов долларов. Переговоры об инвестициях велись также с американским поставщикам еды DoorDash, однако взаимопонимание не было достигнуто.