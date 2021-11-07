Нещодавно Momenta відкрила свій перший закордонний офіс у Штутгарті. Фахівці зауважують, що розробник незабаром може вийти за межі внутрішнього ринку.
Цікаво Німецький стартап Gorillas залучив 1 мільярд доларів інвестицій
Про стартап
Momenta розробляє інноваційну систему допомоги водієві (ADAS). Рішення пропонують автовиробникам та постачальникам. Зокрема, фахівці проводять дослідження щодо повністю безпілотних автомобілів.
Розробники зауважують, що співпраця з автовиробниками дозволяє їм збирати необхідні дані та вдосконалювати свою технологію. Відтак, Momenta – на крок попереду інших компаній, які розвивають власний автопарк роботаксі. Cеред основних конкурентів – Pony.ai та WeRide.
Раніше у стартап інвестували:
- SAIC Motor;
- General Motors;
- Toyota;
- Mercedes-Benz;
- Bosch.
- Temasek;
- Yunfeng Capital.
Найближчим часом безпілотна система застосовуватиметься в автівках General Motors, що продають на ринку Китаю. У ній протестують радари міліметрового діапазону та камери високої роздільної здатності.