Студенты Делфтского технического университета (Нидерланды) разработали прототип уникального двухместного самолета, работающего на жидком водороде. Команда AeroDelft начнет испытания Phoenix PT уже в этом году.

Разработчики представили проект Phoenix в масштабе 1/3. Он станет первым в мире самолетом, который будет работать на жидком водороде.

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О разработке

Phoenix станет модифицированной водородной версией двухместного электрического e-Genius, разработанного в университете Штутгарта. E-Genius поднялся в воздух в 2011 году и пролетел более 400 километров. Полноразмерный Phoenix будет вмещать 10 килограммов жидкого водорода с расчетной дальностью полета 2 000 километров и выдержкой до 10 часов в воздухе.

Характеристики прототипа:

имеет размах крыльев 5,7 метра;

весит 50 килограммов;

содержит 1 килограмм жидкого водорода, чего достаточно для полета в течение 7:00 и преодоления около 500 километров.

водород хранится в криогенном резервуаре при -253°C и нагревается до 0°C.

В Нидерландах разработали самолет на жидком водороде: смотрите фото

Проект Phoenix / Фото AeroDelft

Команда начнет испытания Phoenix в июле 2021 года с целью проверки работы всех компонентов двигателя и сертификации самолета. Ожидается, что самолет будет находиться в воздухе около 7 часов и преодолеет 500 километров на одной заправке (1 кг жидкого водорода).

AeroDelft также планирует разработать самолет большего масштаба, в частности жидководородный авиалайнер под названием Greenliner, который способен перевозить до 19 пассажиров на 925 километров.

Жидководородный авиалайнер Greenliner / Фото Greenliner

Справка: Компания AeroDelft была основана двумя студентами Делфтского технического университета в 2017 году. Сегодня команда состоит из 44 студентов из 17 стран, которые учатся в Нидерландах.

Почему это важно

Жидкий водород – это эффективная альтернатива, призванная ускорить переход к "зеленой" авиации. Дело в том, что в газообразном состоянии водород предлагает гораздо более высокую плотность энергии, чем литиевые батареи. Таким образом, это открывает реальный путь к декарбонизации авиаперелетов на короткие и средние расстояния.

К сожалению, дальнемагистральные самолеты являются крупнейшими источниками выбросов. Водородные системы на сжатом газе предлагают примерно половину дальности полета силовой установки на реактивном топливе, поэтому они никогда не смогут справиться с этой задачей. На данном этапе очень важны системы с жидким водородом, ведь они могут сохранять в три раза больше энергии, чем газовая система. Это значит, что крупномасштабный авиалайнер на жидком водороде мог бы лететь дальше, чем сегодня они летают на ископаемом топливе.