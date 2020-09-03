Новый прототип "летающего джипа" от компании LIFT Aircraft из Техаса оснащен 18 электромоторами. Весит разработка почти 200 килограмм без человека на борту, стоит почти полмиллиона долларов и может летать.

Даже если из строя по каким-то причинам выйдут сразу шесть (то есть треть от общего числа) двигателей, летательный аппарат все равно сможет продолжить полет. Безопасность дополнительно обеспечивает экстренный парашют, который может спасти пилота с любой высоты, сообщает "Популярная механика".

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Военный прототип был создан путем модернизации ранее созданного "гражданского".

"Гражданская" версия / Фото geekwire.com

В конструкцию были внесены небольшие изменения — Hexa хоть и сменила цвет на черный, но по-прежнему сделана полностью из углепластика, а вот ее шасси переделали. Теперь вместо пяти объемных поплавков снизу диковинного аппарата красуются шесть неподвижных ножек.

Разработка для военных / Фото Kenneth Swartz / eVTOL.news

Они повышают устойчивость "летающего джипа" при посадке на любую пересеченную местность, как и задумано создателями, но придают конструкции еще более странный вид.

Сейчас ВВС США проводят специальный отбор разработок. Еще один оригинальный концепт — электрический конвертоплан Alia — показала компания Beta Technologies. По замыслу ВВС США индустрия аэротакси и электрических летательных аппаратов в Америке получит хороший толчок к развитию.