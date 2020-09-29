Чешские ученые разработали инновационные фильтры для вентиляционных систем, которые помогут бороться с распространением COVID-19. Над прототипом изобретения несколько месяцев работали инженеры из университета в Праге.

Как это работает?

Чешские инженеры опирались на исследования французских ученых из университета Экс-Марсель, которые уверяют, что коронавирус может погибать при температуре + 92 ° в течение 15 минут, рассказывает Радио Свобода.

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Когда началась пандемия наш факультет призвал всех, чтобы мы использовали свои знания в борьбе с вирусом. У нас был опыт с нагреванием различных видов текстиля и мы подумали, что из этого может что-то получиться. Для изготовления первых прототипов мы использовали материалы, которые удалось взять из мастерской до объявления карантина, – отметил руководитель группы изобретателей Лукаш Войтех.

Инновационный фильтр состоит из двух слоев, которые могут проводить ток. Между ними расположена наноткань, которую можно нагревать до 92 градусов в течение 15-20 минут. Так, прибор подключается к току в 12 вольт, объясняют разработчики.

Команда из трех инженеров работала над прототипом фильтра удаленно. Обсуждение деталей изобретения происходило по скайпу. Уже через три месяца изобретатели смогли создать абсолютно рабочий прототип.

Чтобы нагреть поверхность фильтра достаточно всего 12 вольт. То есть, по сути, мы нагреваем и стерилизуем фильтр электрическим током. Принцип такой же, как и у других типов фильтров, которые стерилизуют с помощью микроволновой печи. Наша же технология позволит делать это в промышленных масштабах, – рассказывает Войтех.

Группа изобретателей добавляет, что сейчас ведутся переговоры с учеными о проверке эффективности изобретения против COVID-19 в условиях лабаратории. Когда прибор успешно пройдет проверку, а специалисты докажут, что он может нейтрализовать коронавирус – группа исследователей предложит свою разработку компаниям во всем мире.

Наконец, чешские инженеры отмечают, что данные фильтры можно использовать в системах вентиляции домов, офисных помещений и автомобилей. В случае успешных результатов тестирования, разработчики планируют создать на основе фильтров средства индивидуальной защиты.