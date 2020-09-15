В Стэнфордском университете в США разработали уникальный лазерное устройство. Оно может распознавать объекты сквозь препятствия, в частности – густой туман, облака или дым.

Эта система может работать, не имея информации о расстоянии до препятствия, за которой расположен объект, сообщает Science Alert.

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В чем заключается новый метод

Устройство, разработанное американскими учеными, предусматривает измерение движения частиц света, которые производятся лазерными импульсами. Система использует их для реконструкции объектов, скрытых от людских глаз.

Уникальной технологию делает способ реконструкции света, рассеянного и отраженного барьером на пути. Исследователи заявили, что во время экспериментов устройству удалось различать объекты, спрятанные за 1-дюймовым (2,54 сантиметра) слоем пены.



Ученые провели несколько экспериментов / Фото Stanford Computational Imaging Lab

Когда лазерный свет проходит через барьер (пену), только несколько фотонов попадают в объект с тыльной стороны, еще меньше возвращаются. Однако алгоритма достаточно и этой информации, чтобы реконструировать скрытый объект.

Инженер-электрик Гордон Ветцштайн подчеркнул, что многие методы получения изображений делают их немного лучше, в частности – устраняют шумы. Зато новая разработка фактически делает невидимое видимым.

Она на самом деле расширяет границы возможного, когда речь идет о какой-либо сенсорную систему. Это – как сверхчеловеческое видение,

– добавил он.

Перспективы использования

Для использования этого лазера есть много потенциальных возможностей. Например, навигация беспилотного авто во время грозы или даже съемка изображений поверхности Земли (или других планет). Исследователи стремятся продолжать эксперименты при различных сценариях.

Ведь современные системы не слишком хорошо справляются с рассеиванием света из-за тумана и мглу. Например, LiDAR – он умеет обнаруживать предметы, которые человеческий глаз не видит, но когда дождь или туман мешают детальном сканированию, может ошибиться. Разработка ученых из Стэнфорда решает эту проблему.

Сканирование с помощью нового метода сейчас может занять от минуты вплоть до часа, поэтому ученым еще есть над чем поработать. Однако воспроизведения скрытого объекта в трех измерениях несомненно является впечатляющим шагом.