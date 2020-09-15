У Стенфордському університеті в США розробили унікальний лазерний пристрій. Він може розпізнавати об'єкти крізь перешкоди, зокрема – густий туман, хмари чи дим.

Ця система може працювати, не маючи інформації щодо відстані до перешкоди, за якою розташований об'єкт, повідомляє Science Alert.

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В чому полягає новий метод

Пристрій, розроблений американськими науковцями, передбачає вимірювання руху частинок світла, які виробляються лазерними імпульсами. Система використовує їх для реконструкції об'єктів, прихованих від людського ока

Унікальною технологію робить спосіб реконструювання світло, розсіяного та відбитого бар'єром на шляху. Дослідники заявили, що під час експериментів пристрій зміг розрізняти об'єкти, заховані за 1-дюймовим (2,54 сантиметра) шаром піни.



Вчені провели кілька експериментів / Фото Stanford Computational Imaging Lab

Коли лазерне світло проходить через бар'єр (піну), лише кілька фотонів потрапляють в об'єкт з тильної сторони, ще менше повертаються назад. Проте алгоритму достатньо і цієї інформації, аби реконструювати прихований об'єкт.

Інженер-електрик Гордон Ветцштайн підкреслив, що багато методів отримання зображень роблять їх трохи кращими, зокрема – усувають шуми. Натомість нова розробка фактично робить невидиме видимим.

Вона насправді розширює кордони можливого, коли йдеться про будь-яку сенсорну систему. Це – як надлюдське бачення,

– наголосив він.

Перспективи використання

Для використання цього лазера є багато потенційних можливостей. Наприклад, навігація безпілотного авто під час грози чи навіть зйомка зображень поверхні Землі (або й інших планет). Дослідники прагнуть продовжувати свої експерименти при різних сценаріях.

Сучасні системи не надто добре справляються з розсіюванням світла через туман та імлу. Як от LiDAR – він вміє виявляти предмети, які людське око не бачить, та коли дощ або туман заважають детальному скануванню – може помилитися. Розробка вчених зі Стенфорда розв'язує цю проблему.

Сканування за допомогою нового методу наразі може зайняти від хвилини аж до години, тож науковці ще мають над чим попрацювати. Проте відтворення прихованого об'єкта у трьох вимірах безсумнівно є вражаючим кроком.