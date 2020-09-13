Виртуальная практика здравоохранения изменила наше отношение к области медицины и здравоохранения. Хотя люди разделились на лояльных к нововведениям в медицине и инакомыслящих, которые против отсутствие личного контакта с врачом, тем временем технологические инновации разрушают барьеры.

Технологии в здравоохранении

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Инновации в области медицины могут быть такими простыми, как обмен информацией между врачами и пациентами, или такими глубокими, как робототехническая помощь в операции с высоким риском. Более того, становится возможной удаленная хирургическая операция, когда пациент и врач разделены между собой милями. Очевидно, что последние технологические достижения переворачивают деятельность медицинской отрасли и здравоохранения благодаря ее динамичным применением, рассказывает HealthTech.

Все началось с онлайн-консультаций, которые резко повлияли на традиционные роли здравоохранения и изменили наше коллективное отношение к отрасли. С дальнейшим развитием этих технологий все больше приложений для профессионалов и пациентов способствуют общему оздоровлению.

Сегодня программы на телефоне и фитнес-браслетах отслеживают наши физические нагрузки и потребление калорий, проверяют вес и контролируют состояние сердца.

Вот 5 последних технологических инноваций, которые надолго перевернули отрасль медицины:

1. Виртуальная реальность или AR / MR / VR в здравоохранении

И медицинские работники, и пациенты получают пользу от многозначного захватывающего опыта, который предлагает ВР. Это реалистичная и смоделированная среда с низким риском для обучения хирургов. Так же, виртуальные методы в области лечения боли и психического здоровья может дать хорошие результаты. Терапевтический потенциал ВР и шансы на реабилитацию в случаях острой боли и тревожного расстройства далеко не исчерпаны.

2. Наномедицина

Это материал научно-фантастических жанров. Нанотехнологии и наноприборы вооружают здравоохранение контролем на молекулярном уровне. Нанофармацевтические препараты нацелены на меньшие лекарства и более точные системы доставки. Например, предоставление химиотерапии целенаправленно отдельным опухолям, а не отравление всего организма.

3. 3D-печать

Создавая медицинские инструменты из строительных материалов, начиная от пластика и заканчивая стволовыми клетками, 3D-печать революционировала медицинскую промышленность. С помощью нестандартного аспекта 3D-печати, трансплантации органов и восстановления тканей, протезирование и брекет-систем сегодня возможны даже слоистые органоиды стволовых клеток. Более быстрые прототипы с долей традиционной стоимости – это огромный шаг вперед в области здравоохранения. Самое впечатляющее инновационное открытие – это "поли-таблетки", содержащие несколько препаратов от многих заболеваний с различным временем выпуска.

4. Интернет медицинских вещей или IoT

Подключенные устройства, облачные вычисления и Интернет открыли широкие возможности для обмена данными, удобства и автоматизации. IoT существенно меняет метод, которым медицинские работники могут управлять записями пациентов, вести учет инвентаря, контролировать и оказывать профилактическую помощь. Определенным образом, это может быть самой важной прорывной технологией, поскольку многие другие технические достижения стали возможными только благодаря этому.

5. Прецизионная медицина

Диагностика, лечение и профилактическая помощь на основе окружения, образа жизни и генетического состава человека является значительным сдвигом от универсального общего подхода. Прецизионная медицина на основе процессов диагностики и молекулярно-генетического тестирования, таких как секвенирование генома и исследования мутации ДНК. Это произведет революцию в профилактических мероприятиях, уменьшая время и затраты на лечение, а также требования к охране здоровья.

Здравоохранение и технологический прогресс растут, отрасль становится более оптимизированной, предоставляя качественную помощь. Такая тенденция ярко прослеживается в косметической отрасли, ведь нехирургические процедуры значительно продвинулись. Так, вы можете получить ботокс с прорывной сывороткой и прекрасным уходом с минимальным или отсутствием времени на восстановление.