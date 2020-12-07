Японская компания Honda создала робота Ropot, который будет помогать детям добираться до школы или дома без взрослых и оберегать от ДТП. Разработчики представили его как "робота-советника по вопросам безопасности движения".

Это устройство, которое однозначно понравится малышам, крепится на ремешке рюкзака прямо на плечи ребенка, об этом пишет Jalopnik.

Читайте также В США представили робота-садовника: как выглядит, что умеет – видео

Что умеет Ropot

Сначала кто-то из взрослых должен прогуляться с ребенком по маршруту, который впоследствии он будет преодолевать без них. Так удастся запрограммировать робота на конкретные пешеходные переходы.

Важно! Когда ребенок впервые прибудет на пешеходный переход сам, Ropot подаст ему оповещения, напоминая внимательно посмотреть налево и направо.

У маленького робота также есть датчик обнаружения транспортного средства. Он гудит, если сзади приближается машина. Поэтому ребенок может остановиться, пока не проедет авто, а затем продолжить движение.

Как выглядит миниатюрный Ropot, который будет оберегать детей от ДТП: видео Honda

Как появилась такая идея

Согласно исследованиям, японские дети в возрасте 7 лет часто ходят сами в школу. Это приводит к проблеме безопасности, ведь они впервые сталкиваются с дорожным движением.

Дайсуке Кирю с Honda R & D, который придумал Ropot, объяснил, откуда черпал вдохновение для создания робота. Он подчеркнул, что показатели безопасности автомобилей действительно с каждым днем ​​улучшаются.

Однако я был поражен, когда узнал, что много маленьких детей становятся жертвами ДТП. У меня тоже были дети такого возраста, поэтому я почувствовал, что должен что-то делать. Это стало катализатором развития Ropot,

– отметил Кирю.

Поскольку миниатюрный робот Ropot также имеет встроенный GPS, он позволяет родным отслеживать движение ребенка на пути в школу или домой.