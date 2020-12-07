"Ангел-хранитель": Honda представила миниатюрного робота для детей – видео
Японская компания Honda создала робота Ropot, который будет помогать детям добираться до школы или дома без взрослых и оберегать от ДТП. Разработчики представили его как "робота-советника по вопросам безопасности движения".
Это устройство, которое однозначно понравится малышам, крепится на ремешке рюкзака прямо на плечи ребенка, об этом пишет Jalopnik.
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Что умеет Ropot
Сначала кто-то из взрослых должен прогуляться с ребенком по маршруту, который впоследствии он будет преодолевать без них. Так удастся запрограммировать робота на конкретные пешеходные переходы.
У маленького робота также есть датчик обнаружения транспортного средства. Он гудит, если сзади приближается машина. Поэтому ребенок может остановиться, пока не проедет авто, а затем продолжить движение.
Как выглядит миниатюрный Ropot, который будет оберегать детей от ДТП: видео Honda
Как появилась такая идея
Согласно исследованиям, японские дети в возрасте 7 лет часто ходят сами в школу. Это приводит к проблеме безопасности, ведь они впервые сталкиваются с дорожным движением.
Дайсуке Кирю с Honda R & D, который придумал Ropot, объяснил, откуда черпал вдохновение для создания робота. Он подчеркнул, что показатели безопасности автомобилей действительно с каждым днем улучшаются.
Однако я был поражен, когда узнал, что много маленьких детей становятся жертвами ДТП. У меня тоже были дети такого возраста, поэтому я почувствовал, что должен что-то делать. Это стало катализатором развития Ropot,
– отметил Кирю.
Поскольку миниатюрный робот Ropot также имеет встроенный GPS, он позволяет родным отслеживать движение ребенка на пути в школу или домой.
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