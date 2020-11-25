Компанія AMSL Aero з Австралії показала прототип автономного безпілотника Vertiia. Його мають намір експлуатувати, зокрема, як карету швидкої допомоги.

Це – спільна розробка Університету Сіднея та спеціалістів з сенсорної інтеграції компанії Mission Systems, повідомляє New Atlas.

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Безпілотник Vertiia зможе розвивати швидкість до 300 кілометрів на годину. Без підзарядки він долатиме до 800 кілометрів на водні або до 255 кілометрів на електричному двигуні.

Така літаюча швидка оснащена 8 пропелерами, завдяки ним апарат має можливість злітати та здійснювати посадку у вертикальному положенні.

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Протягом певного часу літальним апаратом керуватиме пілот – адже на автономне пересування у повітрі потрібно отримати відповідний дозвіл від місцевого регулятора.

У компанії AMSL Aero висловили сподівання, що побачити Vertiia як автономну літаючу швидку допомогу можна буде вже у 2023 році.