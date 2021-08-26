В США разработают первый пилотируемый водородный вертолет
Источник:New Atlas
Компании HyPoint и Piasecki Aircraft, что базируются в США, объединились для создания первого в мире пилотируемого водородного вертолета. Кроме того, партнеры планируют разработать и сертифицировать систему H2, которая может быть интегрирована в любой самолет eVTOL, что радикально повысит его эффективность.
Компании инвестировали в проект 6,5 миллиона долларов. Ожидается, что это будет действительно революционная силовая установка для электрических самолетов.
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Детали
Сертифицирована FAA водородная система позволит электрическому самолету:
- нести на борту в несколько раз больше энергии;
- значительно повысив продолжительность полета;
- осуществлять быструю дозаправку.
В рамках соглашения разработают 5 систем водородных топливных элементов мощностью 650 кВт, которые будут интегрированы в состав электрического вертолета PA-890 Piasecki Aircraft.
Компания HyPoint утверждает, что ее система топливных элементов с турбонаддувом и воздушным охлаждением сможет обеспечить удельную мощность до 2 000 Вт на килограмм. Для сравнения, это больше чем в три раза превышает удельную мощность традиционных топливных элементов (с жидкостным охлаждением). Кроме того, мощность до 1 500 ватт-часов на килограмм плотности энергии позволит путешествовать на большие расстояния. Известно, что сегодня литиевые аккумуляторы редко превышают отметку 300 ватт-час на килограмм.
По данным HyPoint, легкая система топливных элементов уже прошла испытания лабораторных прототипов. Установили, что она способна генерировать достаточно непрерывной мощности для удовлетворения энергоемких требований вертикального взлета и посадки – она не требует тяжелой буферной батареи.
Успех откроет путь для сотрудничества с другими производителями eVTOL с платформами различных размеров, чтобы обеспечить широкое применение этой технологии,
– отмечает гендиректор Piasecki Aircraft Джон Пьясецки.