Исследователи MIT (Массачусетского технологического института) разработали робота, который способен захватывать объекты, скрытые от зрения камеры. Для этого система использует радиочастотные сигналы и компьютерное зрение.

Система, которая называется RF-Grasp, использует радиоволны, чтобы находить предметы за пределами прямой видимости камер работа. Это может помочь складским работам захватывать заказы клиентов или инструменты, которые заблокированы за препятствиями.

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Как это работает

В отличие от видимого света и инфракрасного излучения, радиочастотные сигналы могут пересекать картонные коробки, деревянные стены, пластиковые крышки и цветное стекло, чтобы воспринимать предметы, которые оснащены метками RFID.

RF-Grasp состоит из камеры на запястье работа и отдельного считывателя RF. Вместе они собирают данные отслеживания и создают визуальную карту окружающей среды. Система сначала пингует RF-тег объекта, чтобы определить его местонахождение. Затем робот определяет оптимальный путь вокруг препятствий для достижения предмета. Когда робот приближается к объекту и начинает манипулировать им, компьютерное зрение обеспечивает более точные указания.

По результатам испытаний, RF-Grasp смог успешно идентифицировать и переместить предметы, которые были скрыты за упаковкой и другими препятствиями. Исследователи говорят, что система выполняла задачи примерно вдвое быстрее, чем аналогичные работы, оснащенные только камерой.

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