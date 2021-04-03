Дослідники MIT (Массачусетського технологічного університету) розробили робота, який здатен захоплювати об'єкти, приховані від зору камери. Для цього система використовує радіочастотні сигнали та комп'ютерний зір.

Система, яка називається RF-Grasp, використовує радіохвилі, щоб знаходити предмети за межами прямої видимості камер робота. Це може допомогти складським роботам захоплювати замовлення клієнтів або інструменти, які заблоковані за перешкодами.

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Як це працює

На відміну від видимого світла та інфрачервоного випромінювання, радіочастотні сигнали можуть перетинати картонні коробки, дерев'яні стіни, пластикові кришки та кольорове скло, щоб сприймати предмети, оснащені мітками RFID.

RF-Grasp складається з камери на зап'ясті робота та окремого зчитувача RF. Разом вони збирають дані відстеження та створюють візуальну карту навколишнього середовища. Система спочатку пінгує RF-тег об'єкта, щоб визначити його місцеперебування. Потім робот визначає оптимальний шлях навколо перешкод для досягнення предмета. Коли робот наближається до об’єкта і починає маніпулювати ним, комп'ютерний зір забезпечує більш точні вказівки.