Уникальный бренд: в Украине шьют вещи из нестандартных материалов – фото
Львовянин Олесь Москальчук основал экологический бренд Stay slowly. Он создает одежду и вещи с нестандартных метериалов, которые остаются после производства "интересных вещей".
Источник:Stay slowly
В приоритете бренда – нестандартные материалы, технологические, с интересными характеристиками. Их список постоянно обновляется и пополняется.
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На сайте указано, что цель проекта – обратить внимание на то, что каждая вещь имеет значительно больше жизненный путь, чем кажется на первый взгляд
Стоит основательно подходить к покупке вещей и одежды – говорится о поддержке осознанного бизнеса, локального производителя, об идейной основе,
– отметили в Stay slowly.
"Идея заключается в создании уникальных продуктов благодаря сочетанию технологических материалов, которые остаются на производствах в Украине", – добавили там.
Материал Skytex
Это – прочный нейлон, бренд получает от украинских производств парапланов. В Stay slowly объяснили, что он довольно необычные характеристики. А именно:
- прозрачный, особенно светлые цвета (содержимое сумки, который ближе к стенке, просвечивается);
- шелестит, белый цвет громче, цветные – меньше;
- имеет влагозащищенное покрытие, является очень прочным.
Вещи от Stay slowly / Фото с сайта украинского бренда
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