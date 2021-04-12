Львовянин Олесь Москальчук основал экологический бренд Stay slowly. Он создает одежду и вещи с нестандартных метериалов, которые остаются после производства "интересных вещей".

В приоритете бренда – нестандартные материалы, технологические, с интересными характеристиками. Их список постоянно обновляется и пополняется.

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На сайте указано, что цель проекта – обратить внимание на то, что каждая вещь имеет значительно больше жизненный путь, чем кажется на первый взгляд

Стоит основательно подходить к покупке вещей и одежды – говорится о поддержке осознанного бизнеса, локального производителя, об идейной основе,

– отметили в Stay slowly.

"Идея заключается в создании уникальных продуктов благодаря сочетанию технологических материалов, которые остаются на производствах в Украине", – добавили там.

Материал Skytex

Это – прочный нейлон, бренд получает от украинских производств парапланов. В Stay slowly объяснили, что он довольно необычные характеристики. А именно:

прозрачный, особенно светлые цвета (содержимое сумки, который ближе к стенке, просвечивается);

шелестит, белый цвет громче, цветные – меньше;

имеет влагозащищенное покрытие, является очень прочным.

Вещи от Stay slowly / Фото с сайта украинского бренда