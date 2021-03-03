Американская компания в области недвижимости Westland Real Estate Group разработала полностью автономного робота-охранника. Он будет отвечать за безопасность жителей многоквартирных домов.

Сейчас робот не имеет аналогов в мире. Его запустили и тестируют в апартаментах Liberty Village, расположенных на северо-востоке Лас-Вегаса.

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Главная идея разработчиков состояла в повышении безопасности жителей домов. Робот-охранник патрулирует придомовую территорию благодаря видеонаблюдению. Кроме того, устройство оснащено инфракрасными камерами и экстренной кнопкой для оповещения о чрезвычайной ситуации.

В случае чрезвычайной ситуации на объекте, жители могут нажать на "красную" кнопку, и она автоматически сработает для нашей безопасности,

– сказала руководитель сообщества владельцев квартир Кармен Батиз.

Она убеждена, что новая технология открывает значительные возможности для повышения безопасности.

Роботы уже продемонстрировали свою эффективность, поэтому в ближайшем будущем планируется привлечь больше "охранников" для контроля чрезвычайных ситуаций и повышения уровня безопасности владельцев квартир.

В США представили робота-охранника: смотрите видео