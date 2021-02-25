Полиция Нью-Йорка испытала робопса Digidog: каким было первое задание – видео
В Нью-Йорке правоохранители испытали своего четвероногого робопса Digidog в районе Бронкс. Он проверил сообщение о нелегальное проникновение в дом.
Источник:The Daily Mail
Роботу пришлось проникнуть в здание, в котором могли находиться злоумышленники с заложниками. Обследовав территорию, Digidog выяснил, что там никого не было.
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Заметим, что Digidog присоединился в Департамент полиции Нью-Йорка в 2019 году. Это – усовершенствованный робопес Spot от Boston Dynamics.
Прежде чем отправить его бороться с преступностью американская полиция изменила его цвет, дала новое имя и адаптировала под свои нужды.
На видео видно, опубликованном в сети, видно, как сине-черный робопес Digidog передвигается по тротуару, к нему присоединяется правоохранители.
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Digidog разработан для задач, которые могут нести угрозу для людей-правоохранителей. Например, когда нужно поговорить с подозреваемым, полиция может сделать это дистанционно
Что еще известно о Digidog:
- вес робота – всего лишь 32 килограмма. Он оснащен, в частности, специальными фонарями;
- а кроме этого – камерами, которые позволяют полиции видеть его окружения в режиме реального времени;
- робопес может развивать скорость до 5 километров в час и подниматься по лестнице.
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