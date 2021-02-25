В Нью-Йорке правоохранители испытали своего четвероногого робопса Digidog в районе Бронкс. Он проверил сообщение о нелегальное проникновение в дом.

Роботу пришлось проникнуть в здание, в котором могли находиться злоумышленники с заложниками. Обследовав территорию, Digidog выяснил, что там никого не было.

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Заметим, что Digidog присоединился в Департамент полиции Нью-Йорка в 2019 году. Это – усовершенствованный робопес Spot от Boston Dynamics.

Прежде чем отправить его бороться с преступностью американская полиция изменила его цвет, дала новое имя и адаптировала под свои нужды.

На видео видно, опубликованном в сети, видно, как сине-черный робопес Digidog передвигается по тротуару, к нему присоединяется правоохранители.

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Digidog разработан для задач, которые могут нести угрозу для людей-правоохранителей. Например, когда нужно поговорить с подозреваемым, полиция может сделать это дистанционно

Что еще известно о Digidog: