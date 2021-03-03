Американська компанія в галузі нерухомості Westland Real Estate Group розробила повністю автономного робота-охоронця. Він відповідатиме за безпеку мешканців багатоквартирних будинків.

Наразі робот не має аналогів у світі. Його запустили й тестують в апартаментах Liberty Village, які розташовані на напівнічному сході Лас-Вегасу.

Читайте також Поліція Нью-Йорка випробувала робопса Digidog: яким було перше завдання – відео

Головна ідея розробників полягала у підвищенні безпеки жителів будинків. Робот-охоронець патрулює прибудинкову територію завдяки відеоспостереженню. Крім того, пристрій оснащений інфрачервоними камерами та екстреною кнопкою для сповіщення про надзвичайну ситуацію.

У випадку надзвичайної ситуації на об'єкті, мешканці можуть натиснути на "червону" кнопку, і вона автоматично спрацює для нашої безпеки,

– сказала керівник спільноти власників квартир Кармен Батіз.

Вона переконана, що нова технологія відкриває неабиякі можливості для підвищення безпеки.

Роботи вже продемонстрували свою ефективність, тож у найближчому майбутньому планується залучити більше "охоронців" для контролю надзвичайних ситуацій та підвищення рівня безпеки власників квартир.

У США представили робота-охоронця: дивіться відео