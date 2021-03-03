У США представили робота-охоронця для безпеки мешканців будинків: чим особливий
Американська компанія в галузі нерухомості Westland Real Estate Group розробила повністю автономного робота-охоронця. Він відповідатиме за безпеку мешканців багатоквартирних будинків.
Джерело:KNTV Las Vegas
Наразі робот не має аналогів у світі. Його запустили й тестують в апартаментах Liberty Village, які розташовані на напівнічному сході Лас-Вегасу.
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Головна ідея розробників полягала у підвищенні безпеки жителів будинків. Робот-охоронець патрулює прибудинкову територію завдяки відеоспостереженню. Крім того, пристрій оснащений інфрачервоними камерами та екстреною кнопкою для сповіщення про надзвичайну ситуацію.
У випадку надзвичайної ситуації на об'єкті, мешканці можуть натиснути на "червону" кнопку, і вона автоматично спрацює для нашої безпеки,
– сказала керівник спільноти власників квартир Кармен Батіз.
Вона переконана, що нова технологія відкриває неабиякі можливості для підвищення безпеки.
У США представили робота-охоронця: дивіться відео
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